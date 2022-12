Accablée par les plaintes et la crise énergétique, la Mélomane ferme à Herve

« Cela s’explique par plusieurs choses », souligne Antoine Simar, patron de La Mélomane tout comme Olivier Lopez. « Nous sommes déçus d’en arriver là mais nous n’avons pas vraiment le choix. Il y a d’abord tous les désagréments avec les riverains . Car on a reçu de nombreuses plaintes, des gens sont souvent venus toquer chez nous pour nous dire de baisser la musique, de faire moins de bruit… On avait fait le nécessaire à ce niveau en baissant notre volume musical, en passant de quatre enceintes à deux. Nous avions aussi engagé un gardien pour diminuer le tapage nocturne, assurer la sécurité… Et la crise énergétique est aussi passée par là. On a toujours plus de frais et c’est difficile d’avoir une rentabilité à l’heure actuelle, malgré l’organisation de nos événements… »

Reste à voir si l’établissement fermera de manière définitive prochainement ou si les patrons parviendront à trouver les solutions nécessaires pour rebondir. « Il est clair que je suis fort déçu car en tant qu’Hervien, mon objectif était de redonner vie à La Mélomane », détaille Antoine Simar. « On ne voulait pas embêter qui que ce soit et tout ce qui se passe est dommageable. On espérait pouvoir redynamiser le centre-ville. À 25 ans, on se demandait avant la réouverture de La Mélomane où aller boire un verre à Herve. Et on devait souvent aller vers Verviers, sur Liège… On va se laisser un peu de temps pour voir ce que l’on fait. On pourrait effectivement fermer définitivement. On devrait pourtant décider assez vite la direction que l’on prendra. Mais je répète que la crise et tous les problèmes avec les riverains ont rendu notre tâche difficile. »