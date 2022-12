Stationnement gratuit pendant les fêtes à Evere

Un air de fête plane sur Evere. À côté des illuminations qui instaurent une ambiance typique d’émerveillement, une mesure exceptionnelle arrive et devrait en ravir plus d’un, tel un cadeau surprise. À l’occasion des fêtes de fin d’année, le collège des bourgmestre et échevins a pris la décision de suspendre le contrôle du stationnement sur tout le territoire de la commune : le samedi 24 décembre et le samedi 31 décembre.

« Par cette action, nous voulons que chaque citoyen fasse ses courses de manière sereine. Par ailleurs, c’est aussi notre manière d’inviter les Everois à acheter ‘local’ », commente Ridouane Chahid (PS), bourgmestre f.f.