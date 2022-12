Bagarre entre un employé du magasin Brico et un client agressif à Liège

Ce lundi après-midi vers 13h, Cédric, 41 ans, se présente au magasin Brico rue Saint-Nicolas à Liège-Burenville. Il demande à un jeune vendeur des renseignements concernant de l’outillage. Selon ce vendeur, le client parlait de manière agressive et grossière et était très irrespectueux. A un moment donné, le client a enlevé sa veste et son sac et s’est mis en position pour se battre !

Le vendeur a appelé son collègue de 57 ans qui a déclaré qu’il avait une suspicion de vol commis auparavant par ce client agressif. Les deux vendeurs ont donc invité ce client à quitter le magasin car ils ne le serviraient pas au vu de son attitude. Le client a refusé et a attendu un quart d’heure avant de partir puis il a encore attendu un quart d’heure à l’extérieur avant de rentrer chez lui à pied via le RAVeL. En chemin, à hauteur de la rue de l’Espérance, il rencontre à nouveau le jeune vendeur du magasin, âgé de 22 ans, qui circule dans sa voiture pour rentrer chez lui également.