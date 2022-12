Des actions prévues par la police ce jeudi en Wallonie picarde: «Marre que la Vivaldi se foute de nous!»

Le personnel policier et les syndicats ne sont pas contents et prévoient de le faire savoir ce jeudi lors de plusieurs actions de contrôle sur les territoires de Tournai et de Mouscron. À partir de 7h du matin sur Tournai (à l’Avenue de Maire, notamment) et à partir de 14h sur la région mouscronnoise. Ces contrôles auront pour but d’exposer le mécontentement policier avec une finalité préventive pour le bien de la sécurité routière. La raison de la colère ? Elle est simple d’après Dimitri Lecomte, délégué syndical à la police : « Pendant toute la semaine, nous menons quelques actions pour montrer notre mécontentement. L’an dernier, le gouvernement avait défini un accord clair concernant une revalorisation salariale en 2023 et il a mangé sa parole en remettant en question l’accord puisque la revalorisation sera fragmentée en trois : 45 % en 2023, 45 % en 2024 et 10 % en 2025. Ce n’est clairement pas normal alors que le budget de 125.000.000 € était bouclé. Il y en a clairement marre que le gouvernement se foute de nous et cela doit changer ! »

Pour le délégué syndical, il n’y a plus le choix : il faut changer les choses. « Quand il y a un accord entre deux parties et que l’une d’elles ne le respecte plus, cela doit aller au clash. On demande juste que les accords soient respectés, juste ça. Nous sommes dans de la pure science-fiction ! »