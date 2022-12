«Après cette facture, on a commencé à se poser des questions»: terrible nouvelle pour Marc et Jeannine

Le four de la boulangerie Sleeckx datait des années 70 et consommait beaucoup d’énergie : « J’aurais pu installer un nouveau four mais on parle d’un investissement compris entre 60.000 et 80.000 euros. En principe, je dois travailler encore six ans », explique Marc, le propriétaire. Il envisage désormais de trouver un autre emploi dans le secteur alimentaire : « De préférence dans une entreprise familiale et en journée. Le travail de nuit est devenu trop exigeant physiquement », dit-il.