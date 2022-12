Les blocs en béton tagués devant la gare de Verviers ont enfin été enlevés

Voici plusieurs années désormais que les Verviétois attendent la réhabilitation du parvis de la gare de Verviers. Jusqu’il y a quelques semaines, les discussions étaient en stand-by.

« Mais elles viennent de prendre un coup d’accélérateur grâce à Stéphanie Cortisse, députée FWB et présidente du Conseil communal de Verviers, qui a pu récemment s’entretenir avec Benoît Gilson, CEO d’Infrabel. Suite à quoi, une rencontre a été organisée avec Infrabel, la députée et Maxime Degey, échevin des Travaux et de l’Aménagement du Territoire de la Ville de Verviers », annoncent les deux MR dans un communiqué.