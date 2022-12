Look futuriste pour le nouveau Hyundai Kona

EV (électrique), HEV (hybride), essence (ICE) et sport (N Line) : les quatre versions du nouveau Kona ont chacune leur personnalité, mais partagent la même base. Une base qui a grandi, et pas qu’un peu : + 15 cm en longueur, + 2,5 cm en largeur et + 6 cm en empattement. Chaque version arbore son propre look, alors que l’habitacle se distingue par son style épuré aux lignes horizontales.

Libérer de l’espace

La planche de bord se caractérise par le grand écran central flottant de 12,3 pouces, alors que la commande de boîte de vitesses a été déplacée de la console centrale vers la colonne de direction. A l’arrière, la banquette « Curve-less Bench Seat » permet une utilisation optimale de l’espace et un confort inédit.