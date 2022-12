D3A ACFF - La dernière marche avant de grandir pour le Pays Vert

Même si la stabilité continue à guider le Pays Vert, l’actualité s’est bousculée au stade des Géants lors du premier tour. Bastien Letellier, l’entraîneur adjoint des Athois a finalement vécu très sereinement le changement d’entraîneur, dicté par la recrutement de Jimmy Hempte par Courtrai.

« Ce fut finalement assez simple. Vous savez, j’en ai vu d’autres quand j’ai intégré le noyau pro de l’Excel », sourit-il. « Jimmy avait trouvé les mots pour me convaincre de le rejoindre à Ath. Et j’avais suivi mes cours d’entraîneur avec David Bourlard. Nous avons tous les deux obtenu l’UEFA A la même année, avec la plus grande distinction. Nous nous connaissions et savions donc comment nous travaillions, même si nous n’avions jamais réellement bossé ensemble. La manière de coacher de David est différente, un peu à son image d’ailleurs, avec un mélange de discipline positive et de bienveillance. »

« Mon adaptation n’a posé aucun problème »

Au final, le rôle de l’ancien préparateur physique de Mouscron n’a pas réellement changé. On est bien loin de l’image d’un adjoint poseur de cônes. « Mes T1 m’ont fait confiance pour la préparation physique et tiennent bien compte de mon avis. Je suis aussi chargé du découpage de l’analyse vidéo, par exemple. »

Le Leuzois ne regrette donc absolument pas d’avoir quitté l’Excel avant la faillite pour rejoindre le monde amateur. Il a fait la découverte d’un groupe soudé, composé de personnalités aussi fortes qu’attachantes et de la fameuse mentalité « paysverdienne » : « Mon adaptation n’a posé aucun problème. Les joueurs m’ont bien accueilli et, en plus, me rendent mon investissement sur le terrain. Il y a de l’expérience et de la personnalité, c’est vrai. Mais il y en avait aussi à Mouscron. De toute façon, tout le monde est sur un pied d’égalité avec moi. La préparation s’est déroulée à merveille et sans le moindre pépin musculaire ! »

Voir plus grand

Le tout alors que, physiquement, Ostiches-Ath affiche un répondant assez impressionnant ! « Je ne vais pas dire que nous survolons dans ce secteur. Mais nous n’avons jamais été en-dessous d’un adversaire dans ce secteur ! », souligne encore Bastien Letellier, qui a concoté un programme pour la mini-trêve qui attend les Athois.

Ceux-ci seront d’ailleurs pesé avant Noël et juste après le Nouvel An. Et ceux qui auront abusé pendant les fêtes devront s’acquitter d’une amende ! Preuve de l’ambition naissante au CSPVOA ! Car l’ère de la stabilisation et des saisons anonymes en D3 ne devrait plus durer longtemps ! Bastien souligne par exemple que ce premier tour a un goût de trop peu pour lui, mais aussi pour le reste du club.

Lire aussi D3 - Le RFC Tournai est bien dans les temps: «Le bilan est positif», souligne le coach Jérémy Descarpentries

« Nous ne sommes jamais qu’à trois points de Tournai et donc pas si loin des autres équipes de tête. Nous avons hélas gaspillé pas mal de points. Le problème est semble-t-il récurrent à Ath. Nous n’arrivons pas à accrocher le bon wagon quand nous en avons l’occasion. S’agit-il d’un souci mental ? Je ne sais pas. Toujours est-il que nous en voulons davantage et nous ne nous priverons pas si nous avons l’occasion d’accrocher un tour final par exemple ! » Après la stabilisation, place à l’ambition. Mais, comme d’habitude, avec raison...

Christophe Caulier