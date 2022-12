Qatargate: Marc Tarabella a le sentiment qu’on fait déjà son procès et demande à être entendu par les enquêteurs, «il ne sait toujours pas ce qu’on lui reproche»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De nouvelles révélations sont sorties dans le Soir ce mardi, à propos de l’enquête sur les soupçons de corruption qui touchent le parlement européen au profit du Qatar et du Maroc. L’un des inculpés du dossier, l’ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, dénoncerait Marc Tarabella (Anthisnes) comme étant le bénéficiaire des « cadeaux » venant du Qatar. Ces accusations s’ajoutent à celles faites la semaine dernière par un autre inculpé, le compagnon de l’eurodéputée Eva Kaili, Francesco Giorgi, qui avait aussi dénoncé Tarabella comme bénéficiaire.

Il a écrit au juge d’instruction

Marc Tarabella, qui n’est à ce stade ni inculpé ni témoin, n’en peut plus de découvrir ces accusations dans la presse. « Ce mardi, il a écrit au juge d’instruction. Il demande à être entendu. Car son procès a commencé dans la presse. Et à ce stade, il ne sait toujours pas ce qu’on lui reproche. Il ne sait rien du dossier », nous apprend son avocat Me Maxim Töller.