Le restaurant «Merry» situé à Liège intègre le réseau wallon «Table de terroir», qui met en avant l’utilisation de produits locaux

Créé il y a plusieurs années, le label « Table de terroir » réunit des restaurateurs et restauratrices passionnés qui s’engagent à mettre à l’honneur des produits locaux et leurs producteurs. Historiquement, il était géré par l’Office des produits wallons qui est désormais intégré au sein de l’Apaq-W.

Les membres du réseau s’engagent à respecter des critères bien précis au travers d’une charte. En outre, leur carte doit présenter en permanence des produits locaux de différentes catégories : viandes, poissons, fruits et légumes, œufs, produits laitiers, condiments… Il leur est aussi demandé de varier les produits locaux proposés pour être en adéquation avec les saisons. De même, ils doivent proposer un minimum de six boissons locales, qu’il s’agisse de softs, de cidres, de vins, de bières artisanales ou de spiritueux. Enfin, ils sont tenus de rémunérer les producteurs et artisans locaux avec lesquels ils collaborent de manière juste et équitable.