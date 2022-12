Le Sporting de Charleroi partage à Westerlo en match amical: les Zèbres se rassurent avant le choc contre Anderlecht

Ce mardi après-midi, sous la pluie battante de Campine, les Zèbres ont disputé leur troisième rencontre amicale. Après deux revers contre Besiktas (2-1) et Reims (3-0), ils ont cette fois partagé l’enjeu sur la pelouse de Westerlo (3-3).

Au cours de la première période de 60 minutes, Felice Mazzù a aligné un onze qui n’était pas loin de ressembler à l’équipe qui, à quelques ajustements près, pourrait débuter contre Anderlecht pour la reprise, lundi 26. Damien Marcq a, une nouvelle fois, pris place dans le cœur du trio arrière, au côté de Mehdi Boukamir, lui aussi confirmé. Les deux hommes ont plutôt bien assuré leur mission défensive, mais c’est le troisième homme, Jonas Bager, qui s’est illustré dans cette première partie du match. Après 8 minutes de jeu, le Danois détournait au fond du but un corner botté par Mbenza et dévié une première fois par Heymans (0-1).

En regagnant les vestiaires avec cet avantage, les Zèbres étaient plutôt bien payés. Au cours de la première demi-heure surtout, Westerlo s’arrogeait en effet les plus belles possibilités. Après une frappe hors cadre de Nene Dorgeles (13e), Koffi devait intervenir sur un envoi puissant de Foster (17e) puis sur une reprise de Chadli (23e). Le gardien carolo voyait ensuite un corner de De Cuyper rebondir sur le sommet de sa transversale (29e). Les Zèbres sortaient cependant de plus en plus au fil des minutes et imposaient leur pressing. Mbenza, très en jambes, isolait tout d’abord Nkuba, qui ratait la cible (41e). C’était ensuite au tour de Kayembe, d’un envoi tendu, d’éprouver la vigilance de Bolat (45e).

Le même onze carolo réapparaissait sur la pelouse après la pause, à l’exception de Patron qui relayait Koffi dans les buts. Las, le gardien français avait à peine le temps de trouver ses repères, qu’il était fusillé sur une frappe de Van Eenoo (1-1, 63e). Le Sporting gardait cependant la mainmise. À la 74e, Mbenza tentait un ultime raid, juste avant d’être remplacé, mais son centre ne trouvait pas preneur (74e). Dans la foulée, une reprise d’Ilaimaharitra fusait loin à côté. À peine monté au jeu, son remplaçant, Ryota Morioka, était à la bonne place pour ponctuer une rapide contre-attaque et porter de nouveau le Sporting au commandement (1-2, 85e)… pour quelques minutes. En effet, sur un nouveau coup de coin, Perdichizzi devançait la sortie de Patron (2-2, 89e). Quelques minutes plus tard, après une nouvelle salve de changements, Vaesen surprenait une troisième fois la défense carolo. Auteur d’une bonne montée au jeu, Ali Gholizadeh allait cependant fixer un résultat plus respectueux de la physionomie du match en servant Wasinski, après un joli solo (3-3, 112e).