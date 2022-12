Une dame âgée inconsciente violée par un autre patient aux urgences de l’hôpital Notre-Dame de Charleroi

La dame se trouvait dans un « box » des urgences, inconsciente, quand un autre patient s’est attaqué à elle, profitant sans doute d’un moment d’inattention. L’homme lui aurait enlevé son lange pour la violer, comme l’indiquent nos confrères de la DH.

L’information a été confirmée par le parquet de Charleroi : « Une personne âgée se trouvait à l’hôpital Notre-Dame et a été violée par une personne plus jeune. Ce n’était pas quelqu’un de l’extérieur, mais bien un patient également. Nous n’en savons pas plus sur le contexte mais un médecin légiste s’est rendu sur place pour effectuer les premières constatations. Le dossier a été mis à l’instruction, nous en saurons plus demain. » L’auteur des faits, aurait, selon la DH, été identifié.

L’agression est aussi remontée au Ghdc. « Nous avons été informés de certains faits. Nous attendons les résultats de l’enquête en cours pour qualifier la teneur exacte des faits », indique la porte-parole.