Suite au dégel, plusieurs fuites d’eau constatées dans des maisons inoccupées à Liège: la CILE invite les propriétaires à vérifier leur installation

Les distributeurs d’eau sont pour le moment confrontés à des fuites survenues dans des maisons inoccupées, laissées sans protection hivernale sur des éléments sensibles comme le compteur d’eau en cave (exposé aux courants d’air via un soupirail non protégé) ou des robinets extérieurs non mis en hivernage.

La CILE invite donc les propriétaires de ces habitations à vérifier leur installation : « Nous faisons, dès lors, un appel à tous ceux, propriétaires de biens immobiliers laissés vides suite à une hospitalisation, un déménagement, un décès… pour les appeler à aller vérifier au plus vite sur leur installation privative qu’aucune fuite n’est survenue à ces adresses, sous peine d’en supporter des coûts parfois très importants de remise en état. »