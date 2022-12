Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Forcément, l’irisé Remco Evenepoel a pris toute la lumière, accaparé tout ce qui pouvait l’être durant une saison déjà légendaire. Mais le Brabançon n’est guère le seul à incarner les prochaines et glorieuses années du cyclisme belge. Avec Cian Uijtdebroeks, il tient là une autre pépite qui, subtilement, laisse temps et expérience la façonner comme l’artisan travaille le joyau. Il n’aura vingt ans qu’en février mais compte déjà une saison chez les pros avec la formation Bora. Une première année où il s’est frotté au peloton World Tour et, surtout, a accroché le Tour de l’Avenir. Soit le Tour de France des espoirs, pour résumer la chose, devenant d’ailleurs le plus jeune lauréat de l’histoire et rejoignant au palmarès de l’épreuve Egan Bernal ou Tadej Pogacar. De quoi poser son homme et, aisément, rêver d’autres jaunes destinées…