Elizabeth, 93 ans, a dû attendre l’ambulance pendant 24 heures après avoir lourdement chuté chez elle: «C’est inacceptable» (photo)

La famille a partagé des photos déchirantes de la grand-mère allongée par terre : « C’était très bouleversant de la voir allongée sur le sol et hurler de douleur pendant plus de 24 heures », a déclaré son fils.

Une fois à l’hôpital, les secours ont fait patienter Elizabeth pendant encore 12 heures avant de la prendre en charge et de la transférer en salle d’opération.

Le service d’ambulance gallois est sous pression en raison de la saturation du système de santé britannique : « Je ne blâme pas le personnel ambulancier mais j’étais bouleversé par ce qui s’est passé, c’est inacceptable », explique le fils. « L’ensemble du NHS est en grande difficulté en ce moment et l’un des plus gros problèmes est la pénurie de soignants. Ils ne sont pas assez payés et personne ne veut faire le travail », ajoute-t-il.