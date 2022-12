Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Anderlecht attend un trophée depuis son dernier titre de champion, il y a cinq ans. Ce n’était évidemment pas pour se retrouver onzième en Pro League que l’un des hommes les plus riches de Belgique s’est offert le RSCA à la Noël 2017. Mais il veut y croire, plus que jamais. Voici pourquoi.

1 Le grand carrousel pendant deux ans et demi

« C’est le premier vrai projet de ma vie dans lequel je ne sais pas si ça va marcher. Mon but est de faire du RSCA un club du subtop européen comme Bâle, Porto, Salzbourg et l’Ajax. » Cinq ans après avoir racheté Anderlecht pour prendre la succession de la famille Vanden Stock, Marc Coucke (57 ans) doit bien constater qu’il est loin, très loin même, de ses grands rêves de président du club le plus titré de Belgique.