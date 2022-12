L’Arlonaise Anne-Catherine Goffinet se confie avant son entrée au bureau du Parlement wallon: «Les scandales et dysfonctionnements peuvent pousser les gens vers les extrêmes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Conseillère communale, ex-échevine, députée wallonne, sénatrice… Anne-Catherine Goffinet s’apprête à endosser de nouvelles responsabilités en s’installant au bureau du Parlement wallon. Après les accusations de harcèlement du greffier envers le personnel, et des dépenses d’argent public interpellantes, le nouveau bureau présidé par André Frédéric (PS) aura une mission capitale : retrouver la confiance des Wallons.

Anne-Catherine, il y a quelques jours vous avez exprimé votre déception et votre colère suite aux différentes affaires ?

J’étais ébranlée et anéantie par ce qui se passait à l’Europe. En plus de ces scandales de corruption, il fallait rajouter des problèmes de transparence, de dysfonctionnement de l’institution, et des soucis de dépenses publics au niveau wallon… Tout cela allait contre mon idéal politique. Cela discrédite l’action politique et met à mal la démocratie. Celle-ci peut alors être fragilisée par ses désillusions et pousser les gens vers les extrêmes… C’est pour ces raisons que je me suis exprimées sur les réseaux sociaux.