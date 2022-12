Vincent Kompany se prépare à un gros test à Manchester United avec Burnley: «Je serais légèrement offensé si je n’étais pas un petit peu sifflé»

L’air frais de l’Angleterre lui va décidément si bien. Quasiment six mois après avoir repris en main l’équipe de Burnley, Vincent Kompany (36 ans) poursuit sur sa belle lancée. Leaders de la Championship avant la trêve provoquée par le Mondial qatari, ses Clarets viennent de confirmer leur statut avec deux victoires convaincantes face à QPR et Middlesbrough. Ce mercredi, l’ancien Anderlechtois fait face à un défi bien plus relevé. À savoir un retour à Old Trafford, temple de United, qui n’est autre que le grand rival de « son » Manchester City. La scène de la Coupe de la Ligue anglaise n’est certainement pas la plus grisante, mais nul doute que l’intéressé aura à cœur de montrer ce dont il est capable de proposer. Un test important dans son développement personnel de manager, mais pas seulement. C’est aussi l’occasion d’acquérir davantage de respect, dans ce nouveau rôle, vis-à-vis des mastodontes de Premier League.

Taulier de la défense des Skyblues pendant onze saisons, Kompany a forcément une relation très spéciale avec les Red Devils. C’est en effet l’équipe qu’il a le plus souvent affrontée en carrière (24 fois), tandis qu’Old Trafford demeure l’enceinte adverse dans laquelle il s’est le plus régulièrement déplacé (11 fois). « J’ai souvent été sur le terrain en tant que joueur, mais je n’y suis jamais allé avec Burnley », rappelle « Vince The Prince ». « Effectivement, c’est excitant pour moi de revenir dans ce stade. Je ne suis plus à Manchester City, mais ça reste quand même un derby du Nord-Ouest. Pour nous, ce sera un test. Et nous l’attendons avec impatience. »

Un test idéal pour se situer

Burnley n’entretient pas de réelle ambition dans cette EFL Cup. Toutefois, affronter l’une des franchises les plus historiques du Royaume revêt une certaine euphorie. Ce rendez-vous permettra aux joueurs de Vincent Kompany de se situer par rapport au gratin anglais, voire de corriger différentes choses dans l’optique de la suite de la saison. « C’est une chance de nous mesurer à certains des meilleurs joueurs de Premier League afin de voir à quel point nous sommes proches ou éloignés de leur niveau », remarque, à raison, le T1 belge. « Il ne faut pas pour autant faire de ce match un ‘label’. Bien sûr, c’est un match important, mais nous allons l’aborder comme tous les autres. Nous voudrons être performants. »

Pour l’occasion, les Clarets pourront compter sur le soutien de 7.000 supporters dans les tribunes d’Old Trafford. Capital. Et ce, même si Vincent Kompany, de par son passé de Cityzen, s’attend à recevoir un accueil glacial. « Je serais légèrement offensé si je n’étais pas un petit peu sifflé. Mais, au bout du compte, l’essentiel sera la performance de l’équipe, pas moi… », pose-t-il. Le Manchester United d’Erik ten Hag ne sera pas encore parfaitement opérationnel puisque de nombreux Mondialistes sont en vacances et qu’il s’agit du premier match officiel depuis la trêve. De quoi se mettre à rêver d’une jolie surprise ?