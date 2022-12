Fermée il y a deux mois à cause de la flambée des prix, la boulangerie va rouvrir à Andrimont: «On va reprendre, mais on ne sait pas si on va tenir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voilà une bonne nouvelle qui va réjouir plus d’un à Andrimont. 2023 commencera avec la réouverture de la boulangerie du village, le 3 janvier.

Il y a près de deux mois, la boulangerie Damoiseau annonçait sa fermeture temporaire suite à la flambée des prix de l’énergie et des matières premières. Ce n’était plus possible pour la famille à la barre du commerce de poursuivre sa passion dans ces circonstances.

La boulangerie rouvre le 3 janvier. - B.B.

« Je faisais les nuits avec mon mari et le magasin en même temps. Depuis le mois d’avril on ne se prenait plus de salaire. On ne trouvait plus certains produits de fête, d’autres avaient plus que doubler… Ça nous a minés », rappelle douloureusement Mireille Damoiseau, la 6e génération à la tête de la boulangerie familiale.