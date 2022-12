L’avenir des Heures Claires s’écrit en pointillé, les finances dans le rouge

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bien malin qui peut dire de quoi l’avenir sera fait. Si dans certains cas on a une vague idée, concernant l’intercommunale les Heures Claires, c’est absolument impossible de savoir ce qu’il adviendra. Les nuages planent sur l’institution qui s’occupe de différentes maisons de repos à Limbourg, Spa et Stoumont. Les incertitudes sont telles que dans les conseils communaux, on a décidé de ne pas voter le budget.