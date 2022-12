Herve a désigné trois femmes et deux hommes comme citoyens d’honneur 2022

Madame Michaïlik est une nouvelle centenaire de la commune. À 21 ans, elle est mobilisée pendant la guerre 40-45 pour soigner les soldats, suite à des études d’infirmière. Déportée, elle a travaillé dans une ferme en Allemagne où elle a rencontré son mari. Ils sont arrivés en Belgique en mai 1945 et se sont mariés à Battice.

Ce lundi 19 décembre, le Conseil communal de la ville de Herve a désigné les citoyens d’honneur 2022 : au palmarès cette année, Maria Michaïlik, Josine Deru, Bruno Meurens et Jean-Marc Cabay. Ils seront reçus ce 20 décembre au centre administratif Marie-Thérèse lors d’une réception protocolaire.

Josine Deru vient de mettre un terme à ses activités après 31 années de bons et loyaux services. Suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, Madame Deru crée son asbl, « Les enfants de Tchernobyl », afin de venir en aide aux enfants victimes de l’accident et les héberger en Belgique.

Josine Deru - S.H.

Pour les enfants, elle était leur guide, leur baboucka (grand-mère), leur mamy, leur confidente et parfois leur éducatrice. A plusieurs reprises, Josine s’est rendue en Biélorussie afin d’entretenir les contacts avec

les familles et les partenaires biélorusses. Leur mode de vie, leur nourriture, excellente par ailleurs, n’ont plus de secret pour elle.

Entreprise de l’année 2022 : « Meurens Natural »

Bruno Meurens et sa sœur Bénédicte sont les gérants de « Meurens Natural », promue en 2022 « Entreprise de l’année ». Bénédicte et Bruno Meurens offrent des gammes d’ingrédients bio et naturels au départ de céréales, sous forme liquide, de sirop, ou sous forme déshydratée.

Bruno et Bénédicte Meurens - S.H.

Pionnière du secteur bio, « Meurens Natural » a été la première à apporter ce type de produits sur un marché porteur, en phase avec les challenges environnementaux et de santé actuel.

Cette année 2022 marque un grand progrès pour la Société, en pleine expansion, avec une croissance annuelle moyenne sur les cinq dernières années de 24%, rythmée par l’innovation.

« Terre de Fromages », le succès du terroir

A la tête de l’entreprise « Herve Société » devenue « Terre de Fromages », Jean-Marc Cabay gère une PME familiale reconnue au cœur du Pays de Herve, produisant une large gamme de fromages de terroir.

Jean-Marc est également le président de l’ASBL Fromage de Herve, qui vante les bienfaits du produit de terroir local, et aussi le co-fondateur de la filière durable Marguerite Happy Cow centrée sur une agriculture locale de qualité dont l’objectif est la production d’un lait de qualité différenciée à valeur ajoutée pour chaque maillon de la filière.