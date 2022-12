Sur internet, Facebook, Instagram, Twitter et bientôt dans une campagne de pub de la Fédérale: à Mouscron, la police locale est à la page

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1.800 réactions « émoji », 719 commentaires et 437 partages : non, ce n’est pas le post d’un influenceur de la région, mais bien celui de la police locale de Mouscron, qui a rencontré ce joli succès. C’était en novembre, au sujet de la sécurité routière. Depuis plusieurs années, sous la houlette de Benjamin Martin et de Magali Delannoy, la police hurlue se veut active sur internet, mais aussi les réseaux sociaux. Une volonté qui se traduit désormais par des « posts » réguliers, pour de la prévention, du pur service à la population, mais aussi faire connaître certains services.