Ce mardi 20 décembre, nous avons été alertés par Nicolas Vaneberg, un habitant de Chastre, qui ne sait plus quoi faire face aux bruits de pétards qui résonnent à toute heure de la nuit : « Ça commence quand il fait noir, aux alentours de 18h, ensuite il y a une accalmie et ça reprend de plus belle vers minuit », explique le riverain. Et son agacement est compréhensible. La Cité Boischamps est en effet victime de ce problème depuis trois ans et malgré la mobilisation des forces de police, rien n’y fait. « Il n’y a qu’une ou deux patrouilles qui circulent dans le quartier, ils sont en manque d’effectifs et donc la police n’arrive pas à mettre la main sur ces voyous », ajoute Nicolas Vaneberg. Le bourgmestre, Thierry Champagne, a été averti de la situation mais se sent un peu démuni face aux peu de possibilités pour arrêter les auteurs des faits.

Les incidents surviennent toujours à l’approche des fêtes. - Fb.