Coût de l’énergie, frais de personnel… 6 entreprises sur 10 feront des économies en 2023 selon Acerta

Benoît Caufriez, directeur d’Acerta Consult, explique : « Compte tenu de la hausse des coûts de l’énergie et de l’inflation, il est logique de porter un regard encore plus critique sur les coûts de l’énergie et du personnel. Ces deux aspects peuvent aussi aller de pair, par exemple en réduisant (davantage) les kilomètres parcourus et/ou en prévoyant plus de travail à domicile. Au travail, comme chez beaucoup de personnes, le thermostat est réglé quelques degrés plus bas, à 20 ou 19 ºC. Les entreprises qui réalisent des économies réorganisent aussi l’espace de travail en vue d’une meilleure efficacité énergétique. L’énergie n’est pas (plus) un sujet sur lequel les employeurs doivent sensibiliser leurs travailleurs : tout le monde est devenu plus sensible au gaspillage énergétique aujourd’hui. »