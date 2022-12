Sans le Plan Oxygène de la Région wallonne, le budget 2023 de Namur présenterait un déficit de 10,5 millions d’euros

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés) avait déjà été clair lors des conseils communaux précédents : l’exercice 2023 du budget de la Ville de Namur sera des plus compliqués. En raison ? L’impact de « la crise énergétique et l’inflation galopante avec toutes ses répercussions sur les prix et les indexations salariales », a précisé d’emblée le bourgmestre.