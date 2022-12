«Si je suis champion du monde, je jouerai la prochaine Coupe du monde»: l’improbable confidence de Lionel Messi à un ancien champion du monde argentin!

Mais où s’arrêtera Lionel Messi ? Sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière dimanche, le septuple Ballon d’Or avait d’ores et déjà annoncé qu’il ne prendrait pas sa retraite internationale, comme il l’avait laissé pensé, car il souhaitait jouer sous le maillot de l’Argentine en tant que champion du monde.

Et selon Jorge Valdano, champion du monde 1986 avec l’Argentine de Diego Maradona, l’aventure pourrait bien se poursuivre jusqu’à la Coupe du monde 2026 pour Lionel Messi. C’est ce qu’il lui aurait confié en privé avant le début du Mondial qatari. « Quand je l’ai interviewé avant la Coupe du monde, hors caméra, il m’a dit qu’il allait jouer sa cinquième Coupe du monde et qu’aucun footballeur n’en avait joué six », a expliqué Valdano à la Cadena Cope. « Il m’a dit que c’était impossible, et il m’a dit ’si je suis champion du monde, je garderai mon maillot jusqu’à la prochaine Coupe du monde’ », poursuit-il. « Nous verrons si Messi en est capable. Le football a montré qu’il est pratiquement impossible de participer à six Coupes du monde. »