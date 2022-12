Frédéric Lepoint écope de 22 ans de prison pour l’assassinat de sa femme Aline Thirion à Quévy

C’est un verdict particulièrement bien motivé et détaillé qui a été lu, mardi midi, par la présidente de la cour d’assises du Hainaut, Martine Baes. Malgré ses dénégations, jugées peu crédibles par ses juges, Frédéric Lepoint est coupable d’avoir assassiné son épouse, la nuit du 3 au 4 décembre 2014, à Quévy-le-Grand. Quelques heures plus tard, ces juges lui ont infligé une peine de 22 années de réclusion criminelle.

Les constatations policières. Très vite, Frédéric Lepoint a déclaré que trois hommes étaient entrés dans sa maison, vers 3h du matin, pour commettre un vol. Les policiers n’ont constaté aucune trace d’effraction, ni d’intrusion ou de passage dans la maison. En plus, aucun objet de valeur n’a été dérobé et personne n’en voulait à ce couple bien intégré dans la société.

L’enquête téléphonique. Elle a mis en évidence une relation extraconjugale dans le chef du mari, lequel avait une jeune maîtresse qui lui mettait la pression pour qu’il divorce. Il lui a écrit que, si leur relation était connue, il risquait de tout perdre. Quant à Aline, elle n’était pas disposée à pardonner une nouvelle infidélité. Les voisins ont été témoins de nombreuses disputes verbales au sein du couple.

Le bondage. À l’arrivée des premiers secours, Frédéric Lepoint était ligoté à une chaise. Son épouse était ligotée à l’étage, sur le lit. Le voisin, qui a coupé les liens, a remarqué que les liens entravant les membres d’Aline étaient plus serrés que ceux entravant les membres de Frédéric, surtout les poignets. Or, les enquêteurs ont retrouvé de nombreuses photos de Frédéric, démontrant qu’il était adepte d’une pratique sadomasochiste consistant à lier son partenaire, le bondage. Il s’est aussi renseigné sur l’auto-bondage.

Frédéric Lepoint est reconnu coupable de l'assassinat de sa femme.

L’ADN. On y retrouve les empreintes génétiques du couple. L’ADN de Frédéric est aussi retrouvé sur une blessure au bras gauche de la victime. Un contact direct et intense, selon les experts.

Les chiens. Étrangement, les trois chiens du couple, réputés pour être particulièrement bruyants, n’ont pas aboyé la nuit du crime, pas plus que le chien des voisins. Ces derniers n’ont rien entendu, ni rien vu d’anormal durant la nuit des faits.

L’heure du crime. Selon Frédéric, l’agression a eu lieu à 3h du matin. Or, les légistes estiment qu’Aline est morte entre 9h et 10h30. Les jurés ne croient pas l’accusé quand il déclare qu’il a rampé dans la maison, entre la cuisine et la porte d’entrée, en raison des obstacles sur son parcours. Enfin, la consultation d’un message Whatsapp à 4h45 et une lumière allumée à 7h00 indique que Frédéric n’était pas ligoté à cette heure.

Pour les jurés, l’intention d’homicide est établie, « au-delà de tout doute raisonnable » par la détermination et l’extrême violence dont a fait preuve Frédéric Lepoint pour tuer sa femme, laquelle n’a même pas eu l’occasion de se défendre. Le faisceau d’éléments « précis et concordants » présentés par Marc De Brackeleer, avocat général, fait mouche.

Le jour de la découverte du corps.

Quant à la circonstance aggravante de préméditation, elle est établie par des recherches sur le net d’articles relatifs à un vol avec violence, commis un mois plus tôt à Colfontaine. Un homme avait été ligoté par des voleurs qui, contrairement à Quévy, sont repartis avec un butin. Frédéric s’est servi d’un sac qu’il avait vidé préalablement et il s’est assuré de l’absence de sa fille. Enfin, quelques heures avant le crime, il avait annoncé à une conductrice de bus qu’il craignait une recrudescence des vols dans le village…

Dans son verdict, la cour et le jury ont retenu le dépassement du délai raisonnable pour juger cette affaire, huit ans après les faits, et le casier judiciaire vierge de l’assassin. Ils ont aussi retenu l’extrême souffrance des proches du couple, surtout leurs deux enfants qui ont attendu la vérité judiciaire pour avoir une explication.