Un spectacle pour enfants sur la surconsommation pendant les fêtes à Saint-Georges-sur-Meuse

Ce 28 décembre à 15h, au centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse, il sera possible de découvrir « Des choses à dire » d’après « Machintruc » d’Alberto Garcia Sanchez, un spectacle idéal dès 8 ans et qui aborde la notion de (sur)consommation avec philosophie, tendresse et humour. Une thématique qui tombe à point durant la période des fêtes, où l’achat de principe et la surconsommation battent leur plein…

Dans la boutique de M. Meziano, un collectionneur adepte de la réparation, vous ne verrez plus une chaise ou un stylo de la même façon ! Ecoutez son histoire qui vous dévoilera comment les « Machintruquois » ont perdu leur lien avec les objets qui les entourent… Engagement, poésie, et un soupçon de magie : tels sont les ingrédients de ce spectacle qui décrit une ville imaginaire où les biens ont une âme et des choses à dire.