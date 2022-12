Un parking sécurisé et gratuit supplémentaire mis à disposition des vélos dans le centre de Liège

La ville de Liège, en partenariat avec les Galeries Saint-Lambert et l’asbl Liège Gestion Centre, organise un parking vélo sécurisé supplémentaire et gratuit à disposition des « vélociteurs » (usagers du vélo en Cité ardente) durant les périodes de forte affluence pour le commerce et l’horeca liégeois.

« En effet, le vélo étant un choix de plus en plus utilisé par les Liégeois et Liégeoises, il semblait indispensable de proposer cette alternative en ajout de ce qui existe déjà afin de soutenir celles et ceux qui font vibrer notre Cité Ardente », explique la Ville de Liège.