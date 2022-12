Un ban liégeois au conseil communal de Liège pour le départ de Quentin le Bussy

Comme tu l’as lu dans ta gazette préférée, le binamé Quentin le Bussy a décidé de quitter le conseil. Il a donc livré un poignant discours d’au revoir. Mais, amoureux du folklore, il a quand même voulu finir sur une note plus festive, en proposant à tous de faire un ban liégeois : « Ça n’arrive pas très souvent, on est à Liège, c’est le marché de Noël, c’est notre folklore. »

Et tu me croiras ou pas, ils se sont tous levés comme un seul homme. Ça mérite bien un frisse pèkèt à leur santé, et à celle du binamé Quentin.