Les cours suspendus ce mardi à GPF2 à Gosselies: pas loin de la moitié du corps enseignant en arrêt maladie

Mardi matin, le directeur de l’établissement GPF2 a dû avertir les parents : les cours ont été suspendus toute la journée. « Nous travaillons avec une plateforme électronique et j’ai ainsi pu prévenir directement les parents via la plateforme et par mail que l’on ne donnerait pas cours. Mais ce mercredi, nous reprenons bien », indique Steve Elias.

Si les cours ont été suspendus, c’est à cause de l’absentéisme dans l’équipe éducative de l’école.