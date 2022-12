La ZACC de Bolland va encore générer des dizaines d’emploi à l’avenir

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La zone d’Aménagement communal concerté de Bolland commence à bien se développer. On y retrouve déjà quatre entreprises. À savoir l’entreprise de foyers Jidé, la menuiserie Lonneux, le cabinet Petta & Associés et le promoteur immobilier Ennova. Ce mini zoning a pour but d’être à la fois constitué d’une zone économique et d’une autre zone dévolue à de l’habitat. Reste à voir combien de logements, principalement des appartements, seront construits dans la ZACC de Bolland.