La jeunesse de Chris Bieber sur RTL: «Il n’y a pas eu que des orages, il y a eu des tempêtes»

Chris Hagelstein dit « Chris Bieber » a été bien connu du public. Pop-star, chanteur à ses heures perdues, mais aussi acteur de site porno, escroc… Ce jeune homme a souvent fait parler de lui. Chris Bieber enchaîne les obstacles, les craquages, les arnaques et les appâts du gain. « Les orages de la vie », l’émission diffusée ce mardi 20 sur RTL-TVI et présentée par Laurent Dechavanne, a retracé sa vie semée d’embûches. Le Verviétois a fait preuve de beaucoup de maîtrise face à ses anciens démons.

« Christopher a grandi avec un père et une mère toxicomane ». Le constat est lourd, la vie tumultueuse de Christopher Hagelstein, connu sous le nom de Chris Bieber, démarre par un environnement familial instable. Un couple drogué, avec deux enfants à charge.

Lire aussi chris-bieber-derriere-les-paillettes

Très vite, les deux garçons sont séparés de leurs parents pour finir dans un orphelinat pendant 10 ans. « Il avait à peine un an », raconte Jason Hagelstein, le frère de Christopher. « Notre père était au volant et nous étions dans la voiture avec lui, Christopher et moi. Il a eu un accident en s’endormant au volant. Après cet événement, nos parents ont perdu notre garde. »

Le suicide d’un père

La voix tremblante, la douleur semble encore à vif. Leur père tente de se reprendre et de renouer des liens tant bien que mal avec ses deux fils, en vain. « Il était mal influencé par notre mère », avoue Christopher. « Il a essayé mais ils étaient tous les deux très loin. On a subi de la maltraitance, Jason et moi ».

Un père désarmé, perdu, qui met fin à ses jours dans le sud de la France. Pas de nouvelle du côté de la maman, mais des images marquantes, comme le raconte Jason. « Notre père a voulu mettre fin à ses jours deux fois. On a été le voir à l’hôpital. Il était complètement déformé, on ne le reconnaissait pas. »

Peu de temps après, l’héroïne achève cet homme, ce père. L’émotion emplit encore la voix des deux jeunes hommes.

Des frères soudés

Un message revient tout au long de l’émission : le lien indéfectible de Jason et Christopher Halgelstein. Ce passé soude les deux garçons, séparés petits lorsqu’ils séjournent à l’orphelinat. Jason enchaîne les familles d’acceuil, Christopher lui est hébergé par sa tante, qu’il appelle « maman ».

Un accident mortel

Un nouveau drame secoue sa vie lorsqu’il tue son cousin, fils de sa tante, lors d’un accident de voiture. En plein boom de ses activités de sosie, le Verviétois écope de 250 heures de travaux d’intérêt général pour homicide involontaire.

Lire aussi L’avenir des Heures Claires s’écrit en pointillé, les finances dans le rouge

À ce moment, Chris Bieber se lance dans le porno, enchaîne les escroqueries. Il peut tout de même compter sur le soutien de son frère Jason. Celui-ci le rappelle en fin d’émission, lors de chaleureuses accolades fraternelles.

Christopher Hagelstein enterre petit à petit ce passé douloureux en se lançant dans l’immobilier. « Mais je n’ai pas encore tout résolu », répond-il à Christophe Dechavanne pour conclure.