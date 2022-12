Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. 180 euros le mégawattheure de gaz : de quoi parle-t-on exactement ?

Il s’agit du prix que l’on ne pourrait pas dépasser sur le marché dit TTF, c’est-à-dire le marché du gaz à Rotterdam. Il sert de référence principale pour le marché belge et est devenu la référence européenne.

2. Est-ce que cet indice reflète bien le prix du marché ?

En tout cas, selon Alexandre Viviers, consultant en énergie, il n’est certainement pas parfait : « Le souci du TTF, c’est qu’il se base sur des transactions de gaz arrivant par pipeline », dit M. Viviers. « Il intègre très mal le GNL (gaz liquéfié, NDR). C’est en ce sens qu’il est très critiqué. » L’indice TTF devra être revu, c’est certain. Aujourd’hui, l’Europe reçoit toujours du gaz par pipeline, de Norvège, notamment. Mais plus de gaz russe en direct. Et une grosse partie du gaz consommé en Europe vient du Qatar, des États-Unis, sous forme de gaz liquéfié transporté par bateaux.