Foie gras sur la table des fêtes? Gaia accuse Colruyt de vendre du foie gras de canes «martyrisées en France»

Ces images sont du même ordre que celles présentées par GAIA l’année passée dans les élevages de canards en Wallonie pour du foie gras dit « artisanal ». On y voyait des canards maltraités et meurtris par un gavage.

Depuis 1996, la charte du foie gras français stipule pourtant que seuls les foies gras obtenus à partir de mâles peuvent être commercialisés. Il a été reconnu que les mâles possédaient des foies plus volumineux et de meilleure qualité que les femelles. Celles-ci, plus nerveuses, sont plus sujettes aux maladies cardiaques. Et le gavage entraîne davantage de blessures et souffrances supplémentaires chez les canes.