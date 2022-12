Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait deux semaines que vous vivez dans un lieu tenu secret, avec votre femme et vos deux enfants. Comment supportez-vous la situation ?

C’est la deuxième fois que ça nous arrive, puisqu’on avait déjà été placé dans une safe house en septembre dernier. Mais on ne peut pas s’habituer à cela ! La première fois, ça avait duré moins longtemps car il y avait eu rapidement 4 arrestations. Ici, la menace est moins claire.

La première fois, on parlait d’une menace d’enlèvement. Et cette fois-ci ?

Ça va toujours dans le même sens et la menace vient toujours de la mafia de la drogue. Je ne peux pas vous en dire plus, cela fait partie de l’enquête menée au niveau du parquet fédéral. Je ne peux pas vous dire si la menace est plus grave, elle est en tout cas plus difficile à identifier. C’est pour cela qu’on ne sait pas combien de temps nous devrons rester dans cette safehouse.