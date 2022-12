Images choquantes lors de la célébration du titre en Argentine: un supporter saute d’un pont pour atteindre le bus des joueurs… et tombe la tête la première! (vidéo)

C’est la folie en Argentine, où Lionel Messi et ses coéquipiers paradent actuellement pour célébrer leur titre de champion du monde avec leurs supporters. Et à côté des nombreuses images de fêtes qui font le tour du monde, une vidéo choquante a elle aussi circulé sur les réseaux sociaux.

On y voit plusieurs fans argentins sauter d’un pont pour tenter d’atterrir sur le bus des joueurs. Sauf que l’un d’eux se loupe complètement et tombe la tête la première quelques mètres plus bas. Selon la personne qui a posté la vidéo sur Twitter, le fan en question ne serait toutefois pas décédé.