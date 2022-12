Une dizaine d’écoles communales de Charleroi toujours ouvertes malgré des rapports défavorables des pompiers remis voici des mois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les bâtiments de la Ville de Charleroi, cela ressemble à une saga sans fin. Les fermetures de salles culturelles ou sportives se sont multipliées ces derniers mois. Et maintenant, voilà la problématique des écoles ! Dans une question écrite au conseil communal, le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos a demandé quels édifices communaux avaient fait l’objet d’une visite de la zone de secours Hainaut-Est, avec un avis défavorable, récemment.

Et là, stupeur… Dans sa réponse, l’échevin Xavier Desgain indique qu’entre le 10 et le 17 février derniers, pas moins de six écoles ont reçu le fameux avis défavorable des pompiers.