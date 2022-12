Coronavirus, grippe, bronchiolites: «Ne faites pas de bisou à votre famille pendant les fêtes», met en garde Steven Van Gucht

Si les chiffres liés au Covid ne sont pas alarmants, ceux qui correspondent à la grippe et aux maladies respiratoires combinées au Covid ne sont pas réjouissants non plus. Et le problème, c’est que certains hôpitaux sont saturés à cause de ces maladies.

Suite à ce rapport, Steven Van Gucht met en garde au micro de VTM. « Les hôpitaux sont très occupés car nous avons un triple problème. Il y a beaucoup de coronavirus, le virus de la grippe est en hausse et il y a aussi encore beaucoup de bronchiolites. Certains hôpitaux sont mis sous pression, mais en soi, la situation reste gérable. Il y a plus de monde que d’habitude, mais vu la saison, ce n’est pas exceptionnel. Nous pouvons observer les premiers signes d’un ralentissement du Covid qui pourrait encore se calmer un peu dans les deux prochaines semaines. Il s’agit donc déjà d’une bonne nouvelle et nous espérons qu’il en sera de même pour les bronchiolites. Mais le virus de la grippe devrait continuer à augmenter dans les semaines à venir. »