Budget fédéral: réforme des droits d’auteur, rail, demandeurs d’asile… sont sur la table des négociations

Depuis l’annonce de la réforme décidée dans le cadre du conclave budgétaire, plusieurs secteurs ont exprimé des craintes qu’a relayées le MR. Ils redoutent d’être exclus à l’avenir de ce régime fiscal. Le gouvernement, et son ministre des Finances Vincent Van Peteghem, ont maintenu le nouveau dispositif qui vise à éviter un recours trop facile à ce régime très avantageux. Durant les débats, les réponses du ministre n’ont pas apaisé le MR qui a voulu obtenir des éclaircissements sur le sort du secteur IT, des avocats et des architectes.

« On a besoin de savoir et de voir clair sur qui pourra encore bénéficier (du système) et qui ne pourra plus. On demande une précision », a indiqué Benoît Piedboeuf mardi à la Chambre. Le député a renvoyé cette question aux débats thématiques qui auront lieu, vraisemblablement dans la nuit, avec chaque ministre après la réponse au Premier ministre Alexander De Croo. « Il faut que l’on trouve un accord, un atterrissage », a conclu le chef de groupe.

Selon une source proche des discussions, les discussions avanceraient « dans la compréhension mutuelle » mais devraient aboutir « très tard », complète une autre.

Ecolo-Groen interpellé par l’opposition sur le rail et l’accueil des demandeurs d’asile

Deuxième orateur à prendre la parole à la Chambre mardi lors du débat consacré au budget fédéral 2023, le chef de groupe Ecolo-Groen Gilles Vanden Burre a mis en avant certains points importants à ses yeux : « derrière ce budget, il y a des mesures fortes en termes de justice fiscale et sociale. Comme la taxation des surprofits. Plus d’un milliard d’euros redistribués aux citoyens, ainsi que la taxation minimale des multinationales afin que celles-ci paient un impôt juste », a-t-il souligné.

Le député a ensuite enchaîné sur les investissements consentis dans le rail : « trois milliards sur 10 ans, 115 millions en 2023. On n’a jamais autant réinvesti dans le rail et c’est une fierté ! » Ce propos a été largement contesté par l’opposition qui a mis en évidence des difficultés rencontrées au quotidien. M. Vanden Burre a de son côté renvoyé au gouvernement précédent. « Vous avez cassé l’outil », a-t-il lancé à la N-VA, membre de la coalition suédoise.

L’opposition a ensuite tenu à l’entendre sur la question de l’accueil des demandeurs d’asile. « Vous êtes dans un gouvernement qui laisse dormir des gens dehors. Quel est votre rôle si vous n’êtes pas capable de faire respecter vos principes ? », a lancé Nabil Boukili (PTB).

« C’est pour cela que nos présidents de partis sont montés très forts (la semaine dernière dans la presse, ndlr) pour dire que la situation n’est pas satisfaisante », a répondu Gilles Vanden Burre. « Et on a vu le Premier ministre et les membres du gouvernement donner la garantie politique que toute personne aura le droit de ne pas dormir dans la rue cet hiver. Et l’engagement est appliqué sur le terrain ! », a-t-il souligné, saluant aussi le travail des communes d’Ixelles et de la Ville de Bruxelles. » « Et si ce n’est pas le cas (dans certaines situations), il faut faire remonter l’information. »

Le débat sur le financement du rail s’est poursuivi dans l’après-midi. « Les chiffres d’un budget de l’État ne mentent pas : le soi-disant refinancement du rail, c’est 53 millions d’euros en plus par rapport à 2020. Et avec l’inflation que nous avons connue, ces 53 millions équivalent même à un désinvestissement », a indiqué Josy Arens (Les Engagés) dans un communiqué envoyé à Belga. « Lorsque le ministre de la Mobilité fanfaronne pour affirmer un refinancement du rail en 2023, on regrette donc un acte de communication plutôt que des résultats réels. »

Dans son intervention à la tribune, Marco Van Hees (PTB) est revenu sur la trajectoire budgétaire du rail présentée par Gilles Vanden Burre. « Cette courbe va jusqu’en 2032. Comment croire que les gouvernements suivants vont se sentir liés par cette trajectoire budgétaire ? », s’est-il demandé. En outre, les montants consentis sont 1 % plus élevés qu’en 2020, alors que l’indice des prix a augmenté de 14 %… », a-t-il ajouté.

Le PTB dénonce le maintien de l’austérité

« L’austérité est maintenue malgré les composantes de gauche de la Vivaldi », a dénoncé mardi le député PTB Marco Van Hees, lors du débat budgétaire mené en séance plénière de la Chambre.

« Dès la première ligne du budget, on peut lire des réductions dans différents SPF », a-t-il illustré. « Il me semblait que, si la croissance était inférieure à 1 %, il n’y aurait pas d’austérité variable. Ce sera le cas en 2023, et il y aura quand même une austérité variable. »

Le gouvernement a en effet décidé d’aller au-delà de l’effort fixe annuel de 0,2 % du PIB repris dans l’accord de gouvernement avec un effort variable de 0,14 % en 2023 et 0,12 % en 2024, avait annoncé l’ex-secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker, à l’issue du conclave budgétaire en octobre.

En matière d’austérité, le député communiste a également pointé la diminution de la norme de croissance des soins de santé (qui passe de 2,5 % à 2 %) ainsi que « des attaques contre le crédit-temps (qui passe de 51 à 48 mois) dans la lignée du gouvernement de droite de Charles Michel ».

Selon M. Van Hees, il existe pourtant des solutions qui permettent de boucler le budget sans toucher à la population : bloquer les prix de l’énergie, mener autre politique monétaire (au niveau européen), procéder à des économies dans le budget des médicaments, augmenter les salaires bruts, réduire « les cadeaux aux grandes entreprises » ou encore prendre « des mesures contre la grande fraude et les paradis fiscaux ». Le PTB a annoncé le dépôt d’un amendement visant à instaurer la « taxe des millionnaires ».

Par ailleurs, le parti a estimé que la taxation sur les surprofits du secteur de l’énergie était trop basse. « Le gouvernement ne prend qu’un milliard sur 10 milliards (de surprofits). On écrème, mais on laisse beaucoup de crème », a ironisé Marco Van Hees.

L’échéance reste avant la fin de la législature

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a rappelé que l’échéance finale de la réforme fiscale qu’ambitionne la coalition Vivaldi restait « avant la fin de la législature ».

« L’épreuve a été concrétisée. Le projet a été concrétisé. Il a été discuté en groupe de travail, dans des tables rondes et est discuté au sein du gouvernement », a-t-il indiqué en séance plénière de la Chambre, à l’occasion du débat sur le budget 2023. « Et la concertation se poursuit pour voir comment la première phase pourra être finalisée avec une approbation au printemps. Cette première phase entrera encore en vigueur sous cette législature » a-t-il assuré.

Pour la suite, l’échéance est « très claire : avant la fin de la législature ».

Pressé par l’opposition, M. Van Peteghem a justifié la manière dont avancent les travaux. « C’est une matière très délicate. Vous comprendrez que l’on prenne le temps. Mais l’échéance ne change pas. »

L’opposition n’avait pas manqué de rappeler que le ministre des Finances devait présenter au gouvernement son ébauche de réforme en décembre, conformément à ce qu’avait déclaré le Premier ministre Alexander De Croo lors de sa déclaration de politique générale en octobre.

Dans son intervention, le représentant du CD&V, Wouter Beke, a largement insisté sur cette réforme fiscale.

Le Conseil constitutionnel censure une disposition sur les arrêts de travail

Le Conseil constitutionnel a validé mardi l’essentiel du budget de la Sécurité sociale pour 2023, censurant toutefois des dispositions prévoyant un déremboursement de certains arrêts de travail prescrits dans le cadre de la téléconsultation, a annoncé la haute juridiction.

Pilule du lendemain gratuite, hausse des prix du tabac, internat des médecins généralistes allongé d’un an… Les mesures emblématiques de la loi de financement de la Sécurité sociale, adoptée définitivement par le Parlement le 2 décembre, sont validées.

Feu rouge, en revanche, devant l’article 101, qui prévoyait que les arrêts de travail prescrits en téléconsultation par un autre professionnel que le médecin traitant ou un médecin vu au cours des 12 derniers mois ne seraient plus remboursés.

Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions « peuvent avoir pour effet de priver l’assuré social (…) du versement des indemnités journalières alors même qu’un médecin a constaté son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ».

Pour cette raison, l’article visé n’est pas conforme au 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « tout être humain qui (…) se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence », estiment les sages de la rue de Montpensier dans leur décision.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs censuré 11 autres dispositions considérées comme des « cavaliers sociaux », qui n’avaient pas leur place selon lui dans un budget de la Sécurité sociale. Ces mesures pourront cependant être reprises dans d’autres textes.

C’est notamment le cas de l’article 39, qui prévoyait que les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers avaient « vocation à concourir à la permanence des soins ».

Même chose pour l’article 42, qui visait à limiter la possibilité, pour certains établissements de santé, laboratoires de biologie médicale et établissements médico-sociaux, de recourir à l’intérim avec des personnels en début de carrière.

Les Sages ont en revanche donné tort aux députés de gauche qui avaient déposé un recours sur les conditions d’adoption du texte via l’arme constitutionnelle du 49.3. Ce faisant, « aucune exigence constitutionnelle n’a été méconnue » par l’exécutif, affirme le Conseil.

Le budget de la Sécu ne prévoit pas de coup de rabot sur l’hôpital, mais des économies d’environ un milliard sur le médicament, 250 millions sur les laboratoires d’analyses, 150 millions sur l’imagerie, et autant sur les complémentaires santé.

Sans le juger insincère, le Conseil constitutionnel relève qu’il est fondé sur des prévisions de croissance ambitieuses, à +1 % du PIB. Or la hausse du produit intérieur brut devrait ralentir à +0,3 %, selon les dernières projections de la Banque de France.