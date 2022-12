Vagner Dias après l’élimination de Seraing en Coupe de Belgique: «Dommage de ne pas avoir réussi à produire davantage»

Si Seraing n’a pas démérité sur la pelouse de Malines, il a souffert en zone offensive en ne parvenant pas à se créer beaucoup d’occasions et ce, en dépit des efforts de ses attaquants. « Je suis fier du groupe et de ce qu’il a montré au niveau de l’intensité. C’est juste dommage de ne pas avoir réussi à produire davantage ».

Vagner Dias a tout résumé. L’attaquant a pourtant cherché les failles dans la défense adverse, il s’est chaque fois cassé les jambes sur la muraille malinoise. « J’ai pris beaucoup de coups », précise-t-il tout en montrant les stigmates de la rencontre. « Je ne suis pas du genre à me plaindre mais c’est facile de s’en prendre à moi car je suis petit… Quand je le fais remarquer aux arbitres, ils ont l’air de croire que j’invente. Je ne râle pas mais je tenais quand même à en parler ».

La suite de la discussion se tournait vite vers la rencontre de ce vendredi, face à Eupen. « Là, Seraing n’a plus le choix. Il faudra gagner avec, je l’espère, l’appui de nos supporters. Je sais que le groupe est prêt à aller au combat, comme il le fait à chaque fois. Nous sommes éliminés de la Coupe, une page se tourne et il faut directement relever la tête en championnat. Pour prendre les trois points et profiter des jours d’après pour se ressourcer. Sans se dire que ce seront des vacances car il n’y pas de place pour cela. Il faut sauver le club… »