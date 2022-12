Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les bourrasques humides qui se sont engouffrées entre les pans du Bosuil ont fait frissonner l’échine de Toby Alderweireld, rappelant brutalement au capitaine de l’Antwerp que le vent chaud glissant sur le désert rocailleux du Qatar s’est évaporé dans le Golfe arabique. Les compétitions domestiques ont repris place sur l’agenda, elles n’offrent qu’un répit minimal aux organismes et rendent la trêve des confiseurs désuète.

Avant même de croquer la dinde, les Standardmen se projetaient, eux, déjà dans l’année nouvelle. Coupe et course au top 4, les challenges semblaient aussi exigeants que passionnants, il faut déjà parler à l’imparfait pour le premier d’entre eux. Sur un chemin de conquêtes que le club espérait suivre jusqu’au printemps, le Standard s’est en effet déjà égaré, mercredi soir à Anvers. Déboussolé, totalement désorienté, mené par le bout du nez par une équipe métropolitaine d’autant plus à l’aise pour développer son jeu que jamais, elle n’a été contrariée, encore moins bousculée dans l’impact, le Standard a sombré la tête la première dans l’Escaut.