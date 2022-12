Ronny Deila frustré après la défaite du Standard en Coupe de Belgique: «J’ai l’impression que nous étions perdus sur le terrain» (vidéos)

Mardi soir, l’Antwerp a remporté une victoire écrasante 4-0 contre le Standard à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les Liégeois n’ont pas eu voix au chapitre dans une rencontre menée de bout en bout par leur adversaire du jour.

« On ne reverra pas un match pareil de sitôt », a confié Ronny Deila au micro de RTL Sport. « Il y avait un manque d’énergie, de tempo, d’agressivité, d’implication. Nous sommes dans une période difficile. Il y a trop de choses négatives qui se passent autour de l’équipe, cela nous affecte énormément. Nous devons nous rassembler, reconstruire et retrouver cette énergie, après cela, on parlera de football. »

Sans vouloir le nommer, le coach des Rouches évoque très probablement la situation autour de Nicolas Raskin, annoncé sur le départ et reversé dans le noyau B pour le moment.

Concernant le match en lui-même, Deila avoue ne pas avoir vu son équipe sur le terrain. « On peut parler d’énergie, de réactivité. J’ai l’impression que nous étions perdus sur le terrain. Il faut changer cela maintenant. » Il aura l’occasion de mettre cela en pratique très rapidement puisque les Rouches affrontent La Gantoise dès ce vendredi en championnat.