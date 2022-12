Les prix des marques de distributeur ont augmenté deux fois plus vite cette année

Aldi et Lidl vendent surtout des marques de distributeur et celles-ci ont augmenté depuis décembre 2021 deux fois plus rapidement que les marques nationales. C’est ce que rapportent mercredi les journaux De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et het Belang van Limburg.

Pour les marques de distributeur, des éléments comme la forte hausse des matières premières et de l’énergie pèsent davantage dans le prix final.