L’année 2022 est la deuxième plus sèche et plus chaude de ces 30 dernières années

À l’échelle mondiale, 2022 figure également parmi les dix années les plus chaudes sur base des relevés effectués par l’IRM jusqu’au 19 décembre 2022 inclus et des prévisions jusqu’au 31 décembre.

Contrairement à l’année dernière, 2022 a été une nouvelle année de records de chaleur et de périodes exceptionnellement sèches. A la station de référence d’Uccle, 2022 se classe en deuxième position, après 2020, comme l’année la plus chaude depuis le début des relevés, a communiqué l’Institut Royal de Météorologie (IRM).

Avec une température annuelle moyenne de 12,1°C, l’année qui se termine se classe deuxième dans la liste des années les plus chaudes à Uccle depuis 1833. De plus, les 5 et 10 années les plus chaudes à Uccle se sont toutes produites après 2010 et après 2005, respectivement.