Golf: les cadors belges du golf mondial réunis à Anvers en mai 2023

Le Soudal Open s’installe doucement comme un rendez-vous incontournable du DP World Tour de golf (ex-European Tour), et peut-être même de façon plus durable qu’initialement prévu ! Dans l’euphorie de la présentation de l’édition 2023, Vic Swerts, le patron de l’entreprise qui distribue ses colles et ses mastics tout autour de la planète, a évoqué la possibilité que cet Open de Belgique campe sur la carte du golf mondial « pour dix années supplémentaires » !

Une affirmation que Thomas Pieters (36e joueur mondial) et Thomas Detry (84e) – présents pour l’occasion – ont noté avec amusement. Avec Nicolas Colsaerts, le trio de pointe du golf belge sera présent à Rinkven (Anvers) pour ce tournoi qui se déroulera du 11 au 14 mai 2023.

Detry : « Une revanche à prendre »

« L’an dernier, je n’avais pas passé le cut de la première édition de ce Soudal Open ; j’ai donc une revanche à prendre devant mon public », a déclaré Thomas Detry qui, dans la foulée de ce tournoi, et alors qu’il était dans une passe difficile, avait modifié son approche. « J’ai changé de caddie, et j’ai surtout pris la décision de tenter d’accéder au PGA Tour américain, ce qui a été couronné de succès et qui fera que je serai aux Etats-Unis la plupart du temps, entre janvier et août la saison prochaine, à l’exception notamment de cette épreuve belge à laquelle je veux prendre part. »

Pieters : « Un parcours atypique »

Un peu plus avancé en âge et en classement, Thomas Pieters fera également le saut de puce entre son domicile anversois où il vient d’accueillir une deuxième fille, et le parcours de Rinkven qu’il connaît bien pour y avoir d’ailleurs organisé pendant deux années le Belgian Knockout qui allait déboucher deux années plus tard sur la création du Soudal Open. « L’organisation d’une telle épreuve est très importante pour la médiatisation du golf en Belgique, et c’est pourquoi je veux y prendre part, même si l’US-PGA (NDLR : 2e Major de l’année) aura lieu une semaine plus tard », dit Thomas Pieters. « Très différent des greens américains, Rinkven propose un parcours atypique, étroit et court, qui recèle de nombreux pièges ; c’est également intéressant de s’y retrouver en famille. »

Avant de se retrouver à la Ryder Cup ?

En 2023, Pieters et Detry pourraient bien tous deux faire partie de l’équipe de Ryder Cup qui défiera les Etats-Unis fin septembre en Italie (au Marco Simone) ; un rendez-vous majeur du golf mondial auquel participera Nicolas Colsaerts en qualité de vice-capitaine ! Un honneur pour le Bruxellois, toujours en cours de reconstruction après avoir souffert d’une maladie rare ces deux dernières années. Lui aussi sera au départ du Soudal Open au départ duquel seront invités quelques jeunes Belges, en plus d’autres cadors du circuit mondial.

« Je ne suis pas encore en mesure de vous annoncer des noms, mais en cette année de Ryder Cup où il est important de marquer des points, je ne doute pas que nous aurons quelques pointures sur notre liste de départ », a déclaré Michael Jones, le directeur du tournoi. « Cette épreuve marquera l’arrivée de la belle saison en Belgique, et augure d’un joli spectacle sur un parcours en parfait état. »