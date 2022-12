«J’ai vu le camion sur les rails et j’ai su immédiatement que cela ne se terminerait pas bien…». Un train percute un camion à plus de 100 Km/h au passage à niveau

Ce lundi après-midi, un camion est tombé en panne sur les rails au passage à niveau de Oude Heirweg à Koolskamp. Aucun mort ni blessé grave n’est à déplorer mais les dégâts sont énormes et les témoins visuels de l’accident choqués.

Mario, se trouvait au café De Kortekeer, l’établissement de restauration situé juste à côté du passage à niveau, a également vu le train s’approcher. « Quand nous avons vu le camion sur les voies, nous sommes sortis avec quelques personnes pour voir si nous pouvions aider. Je suis allé au passage à niveau pour voir quel numéro y figurait afin d’arrêter le trafic ferroviaire si possible. Mais c’était trop tard. Le train approchait. Nous avons dû éloigner le conducteur et l’homme du service de dépôt en leur criant que le train arrivait. Surtout pour le conducteur, c’était très proche. Ça aurait pu se terminer bien plus mal. »