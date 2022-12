Les couples jubilaires mis à l'honneur à Frasnes-lez-Anvaing

Ce dimanche 18 décembre, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a renoué avec la sympathique tradition de la mise à l'honneur des couples jubilaires de son entité.

En 2020 et 2021, cette cérémonie n'avait pu se tenir suite à la pandémie de Covid. Mais en 2022, la commune a invité tous les couples jubilaires de ces trois dernières années (2019-2020-2021) pour enfin pouvoir les féliciter ! Qu'ils aient plus de 50 ans de mariage, 60 ans ou même plus de 65 ans pour certains, ces éternels amoureux méritaient bien cette petite cérémonie.