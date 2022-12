Procès des attentats à Bruxelles: les victimes entendues à partir de la mi-février, avant les accusés

Selon la projection actuelle, les enquêteurs et juges d’instruction seront entendus jusqu’au 30 janvier. Cinq jours d’audience sont ensuite réservés pour les questions éventuelles des différentes parties à ces témoignages. Celles-ci ne peuvent intervenir avant.

Une fois les juges d’instruction et enquêteurs entendus, ce sera au tour des parties civiles, et donc des victimes, de venir témoigner à la barre. Ce n’est qu’après cela, à la mi-mars, que les accusés seront interrogés.

À partir du lundi 13 février et jusqu’au jeudi 9 mars, les parties civiles prendront la parole. Les victimes viendront témoigner de ce qu’elles ont vécu.

La cour prendra d’ailleurs contact avec elles pour leur communiquer les nouvelles dates pour leurs témoignages. « Et on fera en sorte de ne plus les modifier », a glissé la présidente de la cour, Laurence Massart. Certains avocats de la partie civile avaient en effet regretté le changement d’horaire annoncé lors de l’audience de mardi, estimant que la situation des victimes avait été peu prise en compte dans ces modifications organisationnelles.