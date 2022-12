Le PTB demande une mise à disposition gratuite des parkings des grandes surfaces aux riverains d’Anderlecht

Le conseiller communal constate une nuance avec la motion proposée en mars 2022. « Ce règlement a également pour but de mettre à disposition les emplacements de parking des supermarchés aux riverains durant les heures de fermeture. En compensation, l’entreprise bénéficie d’une réduction de la taxe par emplacement et d’une exonération pour trois ans. Nous avons été clairs dans la motion que nous avons déposée et qui a été votée par la majorité : cette mise à disposition doit être gratuite. Or, cela n’est pas précisé dans le règlement, ce qui laisse la grande porte ouverte pour autoriser les entreprises à partager leur parking, mais en échange d’un abonnement payant. Ce n’est pas notre philosophie », regrette le chef de groupe PTB.

Cette taxe existe déjà dans d’autres communes de la région bruxelloise, comme à Schaerbeek ou à Saint-Gilles. « On aperçoit au sein de ces communes que non seulement ces grandes sociétés bénéficient d’une réduction de la taxe, mais qu’en plus elles développent un business et font payer leur emplacement aux riverains, jusqu’à 150€ par mois ! C’est Bingo pour leur affaire et c’est encore une fois les ménages qui vont passer à la caisse », poursuit Giovanni Bordonaro.